【吳斯懷上架1】立委辦公室當部隊帶 「我不打沒把握的仗」

3月4日，立法院國防委員會。吳斯懷在門口被電視記者們攔下，問他前一天的國是論壇，是否抨擊衛福部長陳時中？徵求助理價碼是否過低？等到他上台質詢，電視記者早已趕往他處，現場只剩一部攝影機。在場幾位年輕立委，則從頭到尾把他當空氣，完全不曾打招呼。對於宛如傳染病帶原者的處境，吳斯懷坦言預料中。

立委選舉，國民黨將吳斯懷列名不分區立委第四，綠營高喊「下架吳斯懷」，宣稱他進入立院，形同將機密奉送對岸，黨內也一片譁然，要求把他剔除，吳斯懷堅持不請辭，最後藍營選情大傷，損失多位形象牌立委，卻加入吳斯懷這個「戰犯」。原本軍系立委必加入國防委員會，在黨內「技術性抽籤」後，吳斯懷確定無緣進入。