【校園MeToo 2】不希望學妹碰到同樣的事 校友跨海揭傷疤
「我被摸了，而且我覺得不舒服，這就是性騷擾」、「如果連我自己都做不到（站出來舉發），其他學妹遇到了怎麼辦？我真的很心疼她們」今年22歲的校友A，談起跨海申訴高中時遭男老師性騷擾的過往，她形容就像是在揭自己心中的舊傷疤。提到這名男老師當時的舉動，她多次用 「噁心」、「不舒服」、「不適」來表達她的感受。
案發時才高三 沒勇氣當場表達不適
她說，她自己的爸爸都不會這樣碰觸她，更不會沒有經過她的同意，就自行幫她調整裙子。尤其當年這名老師當著其他同學的面，當眾動手捲她的裙子。但當年她才高三，沒有足夠勇氣當場表達被性騷擾的不適。
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