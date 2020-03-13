【大學戰情室4】疫情拉抬醫療生技業？ 小心藏著「偽需求」

大學個人申請志願要怎麼選，每年都讓不少家長、學生傷透腦筋，尤其目前新冠肺炎疫情全球延燒，和疫苗、藥物研發相關的醫療生技業轉趨熱門，醫護、醫檢則因職業風險高，反而讓少部分人怯步。大學招聯會顧問陳今珍說，在這場疫情下，不少人開始分析什麼行業可能有爆發性增長，但其中有很多「偽需求」，眼前看來非常受重視，但實際很難撼動行業長期、整體結構，家長和學生一定要擦亮眼睛。

至少四年後才就業 熱度恐下降

補教老師藍天予也提醒，短期的熱門領域，未必代表未來的發展。畢竟進大學後要四年才畢業，如果還要念研究所，投入就業市場則是六年後；現在看似熱門的系所，四到六年後熱門度和人力需求可能已經下降。