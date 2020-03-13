台灣虎航新董座陳漢銘 有位小英基金會董事老爸

聯合報 / 記者侯俐安
台灣虎航昨無預警公告董事長兼法人代表張鴻鐘被解任，今下午將召開董事會，預計由華航董事陳漢銘接任董事長。圖／台灣虎航提供
台灣虎航昨無預警公告董事長兼法人代表張鴻鐘被解任，今下午將召開董事會，預計由華航董事陳漢銘接任董事長。圖／台灣虎航提供

台灣虎航昨天無預警公告董事長兼法人代表張鴻鐘被解任，同時卸下該公司總經理職務。台灣虎航預計13日下午將召開董事會，預計由華航董事陳漢銘接任董事長，華航東京分公司總經理張明瑋任總經理。幾乎不曾登上新聞版面的陳漢銘是何許人也？他是博宇開發公司董事長，2016年起擔任華航法人董事，他的父親是小英基金會董事、春福建設前董事長陳忠源。

臨時換將 虎航內部也震驚

被解任張鴻鐘從2016年8月17日開始擔任台灣虎航董事長，帶領台灣虎航轉虧為盈到股票興櫃，對虎航功勞不小，他也身兼法人董事華航派在虎航的法人代表。

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