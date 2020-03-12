奉獻台灣卻被當「黃安」 陸配心寒：我們難道不是國民

從年初新冠肺炎疫情開始後，陸配承受了台灣社會史無前例的排斥與歧視，從陸配占據了第一班武漢返台包機名額、血友病少年小宇是中國籍，到基進黨立委陳柏惟的「14億人使用健保」等，一波波的攻擊不絕如縷，陸配這段期間選擇沈默，多數人噤聲不語，幾位陸配鼓起勇氣接受了記者訪問，但都不希望曝露真實身分。她們說，最想表達的心聲是，她們是台灣社會的貢獻者與奉獻者，但至今卻不被真正地接受。

小彩（化名）是福建泉州人，嫁來台灣已12年，生了兩個孩子，如今在經營直播網站，娘家原本家境就不錯，嫁到台灣前算是嬌生慣養，不過父親幾年前意外身故，她不能再靠娘家資助，必須胼手胝足努力賺錢，才能撐起這個家。