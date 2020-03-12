包機政治角力誰輸誰贏？ 不如從這觀點找贏家

相隔1個多月，第二批運送滯留武漢台民的專機總算在10日晚間抵台，運回近400位民眾。始料未及的是，這個撤離台灣民眾的問題，這一個月間竟成兩岸博弈的籌碼，雙方檯面上和檯面下的角力不斷。連學者都認為，這種情況非常罕見；至於結果對兩岸問題造成何種影響？學者則認為是「惡化情況緩解」。

首次包機 「以疫謀獨」vs.「以疫反獨」

新冠肺炎疫情導致武漢封城，首班武漢包機在2月3日抵台，不料卻引發國內軒然大波。此後為了包機問題，兩岸開啟數波新聞戰。不願具名的兩岸學者分析，這是2016年民進黨蔡政府上台以來，中共對台批判最強烈的一段時間。他說，從2月2日起的一個月內，國台辦網站就出現了高達34篇批判台灣的文章，而且批判層級遍及台灣官方和網紅甚至名嘴，非常不尋常。