當全天下的人都是哨！ 艾芬引發「你刪我貼」曠世奇觀

艾芬是武漢一個普普通通的醫生，3月11日是中國平平凡凡的一天。然而這個普通的醫生和這平凡的一天，在中國引動了一個壯觀的現象，也勢必寫下世界傳播史奇特的一頁，那就一篇8000字的文章，一夜之間出現難以計數的版本，包括不同傳播形式如音頻和視頻版，也包括人們想都想不出來的文字轉譯版，如天書版、電碼版。

《發哨子的人》毛體版。圖／摘自微博

一夜封殺後 各種奇文版遍地開花

那篇文章叫《發哨的人》，文章長達8000字，在一夜封殺之後，3月11早上，這篇文章開始出現影片版和聲音版，兩者有些相似，都是有人字正腔圓地誦讀這長長的文章。當然，圖片版、文字跑馬燈版已經少不了。接下來，繁體字版、竪排版出現了。再接下來，是英文版、德文版、日本版等不同語種版本上載了，到下午已經見到了泰國文和越南文這些小語種語言的版本。