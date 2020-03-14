當全天下的人都是哨！ 艾芬引發「你刪我貼」曠世奇觀

聯合報 / 記者李春
武漢中心醫院急診科主任艾芬在《發哨子的人》中自述，曾拿到一份不明肺炎病人的病毒檢測報告，她用紅色圈出「SARS 冠狀病毒」字樣，這份報告傳遍武漢的醫生圈。圖／摘自微信
武漢中心醫院急診科主任艾芬在《發哨子的人》中自述，曾拿到一份不明肺炎病人的病毒檢測報告，她用紅色圈出「SARS 冠狀病毒」字樣，這份報告傳遍武漢的醫生圈。圖／摘自微信

艾芬是武漢一個普普通通的醫生，3月11日是中國平平凡凡的一天。然而這個普通的醫生和這平凡的一天，在中國引動了一個壯觀的現象，也勢必寫下世界傳播史奇特的一頁，那就一篇8000字的文章，一夜之間出現難以計數的版本，包括不同傳播形式如音頻和視頻版，也包括人們想都想不出來的文字轉譯版，如天書版、電碼版。

《發哨子的人》毛體版。圖／摘自微博
《發哨子的人》毛體版。圖／摘自微博

一夜封殺後 各種奇文版遍地開花

那篇文章叫《發哨的人》，文章長達8000字，在一夜封殺之後，3月11早上，這篇文章開始出現影片版和聲音版，兩者有些相似，都是有人字正腔圓地誦讀這長長的文章。當然，圖片版、文字跑馬燈版已經少不了。接下來，繁體字版、竪排版出現了。再接下來，是英文版、德文版、日本版等不同語種版本上載了，到下午已經見到了泰國文和越南文這些小語種語言的版本。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

北京 李文亮 新冠肺炎

相關新聞

【Uber新時代1】在台落地生根 與小黃7年戰爭終告落幕

7年前，打著「共享經濟」名號來台的Uber，衝擊全台八萬多名計程車司機生計，Uber與小黃的戰爭最鼎沸時，幾乎天天挨罰的Uber，一度動念退出台灣市場，去年底雙方衝突才告一段落。Uber證實，本周已向投審會遞件，申請在台灣設Uber和Uber Eats的公司，未來消費者不必再付1.5%手續費，象徵Uber在地化，走入台灣市場。

【習醫之道1】小大一進開刀房 「主刀搖滾區」嘔吐中洞察生命

認識很久的一位年輕球友，去年進醫學系，第一學期結束前，他說，「我進開刀房了，而且是搖滾區」，護理長還主動把他們這群「小大一」拎著往主刀醫師對面一推，說：「來啊，站這裡，才看得清楚。」

【吳斯懷上架1】立委辦公室當部隊帶 「我不打沒把握的仗」

3月4日，立法院國防委員會。吳斯懷在門口被電視記者們攔下，問他前一天的國是論壇，是否抨擊衛福部長陳時中？徵求助理價碼是否...

當全天下的人都是哨！ 艾芬引發「你刪我貼」曠世奇觀

艾芬是武漢一個普普通通的醫生，3月11日是中國平平凡凡的一天。然而這個普通的醫生和這平凡的一天，在中國引動了一個壯觀的現...

【專訪江啟臣】老店新掌櫃 如何打造民意驅動的國民黨

國民黨新任主席江啟臣接受記者專訪，談到他對未來黨務架構的想法。其中對於他在選舉期間所說的「集體領導」，有更進一步的闡釋，...

翠玉白菜的坎坷國寶之路 故宮想聽你的意見

翠玉白菜一直是故宮最知名的文物，誕生年代卻成謎，至今只記載「清 西元1644到1911年」，廣含267年。故宮正進行「秘...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。