【大學戰情室2】 歷年錄取分數會騙人 填志願小心陷阱
大學個人申請本月23日、24日報名，考生若只參考去年的錄取標準，誤以為自己的分數比去年高就能錄取，小心被刷掉。補教老師提醒，若想選填的校系，今年採計科目改變，或最近幾年錄取分數變動幅度大，填志願時要更小心。
得勝者文教考試策略中心主任藍天予舉例，中央化工系104到107學年度篩選都看「國英數自」四科，通過分數是53到51級分。去年學測首度改採「五選四」，該系篩選科目減為「英數自」三科，通過分數42級分。表面看來科目減少後通過總級分也下降，但採計科目單科平均分數上升，推測「偏科」（例如數自兩科成績較好）的學生易錄取。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言