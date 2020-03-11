江啟臣的決策平台 會變成中山會報2.0？

聯合報 / 記者李光儀
國民黨主席江啟臣11日下午主持黨主席補選後首次的中常會，他力推的集體決策平台如何運作，引來關注。 圖／聯合報系資料照片
國民黨主席江啟臣11日下午主持黨主席補選後首次的中常會，他力推的集體決策平台如何運作，引來關注。 圖／聯合報系資料照片

江啟臣就任國民黨主席，黨務運作最大變革，就是將成立含括黨務主管、中常委、地方首長及立委組成的「集體決策平台」，落實江啟臣在主席補選時「集體領導」的政見。不過此一機制凌駕中常會之上，隱隱然與過去的「中山會報」些許類似之處。過去中山會報即被黨內批評為「太上中常會」，未來會不會遭致同樣的批評？此平台成員多達11人，決策如何形成？對這些問題，黨內看法不一。

中常會人多難決策 主席們各有對策

依照國民黨黨章，最高決策機制是全國黨代表大會；但在平時，則由中常會代行職權。2000年國民黨失去政權後，中常會功能逐漸弱化；加上中常委人數眾多，中常會舉行時議題難以聚焦，2005年馬英九擔任黨主席時，便創立「中山會報」，選在中常會前一天開會，決定次日中常會的主要議題。

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中常會 國民黨 江啟臣

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