【罷韓風雲起1】局長跳船、人心浮動 韓國瑜小內閣壓力炸鍋

聯合報 / 記者蔡容喬
高雄市長韓國瑜（左二）不理罷免行動，每天照既定行程拚市政。圖／高雄市新聞局提供
高雄市長韓國瑜（左二）不理罷免行動，每天照既定行程拚市政。圖／高雄市新聞局提供

高雄罷韓行動如火如荼，第三階段實質投票幾成定局。面對高達55萬連署人次的罷免聲浪，高雄市韓國瑜昨被媒體問到壓力大不大？他搖搖頭回應「全力拚（市政）！」4月議會開議，就是韓國瑜政績總體檢，市府團隊對外鬥志高昂，要以拚防疫、拚市政贏回民心，內部卻人心浮動，運動發展局長程紹同上月閃辭，更讓這股罷韓焦慮悶燒鍋一觸即發。

放大檢視 局長簡報被說抱佛腳

這股罷韓壓力鍋，市府基層感受最深。有人說，其實每年每季要完成的業務量大同小異，但韓市長上任之後，很多事情都被放大檢視，基層人員更戰戰兢兢不敢鬆懈，像每次下雨後會有大量垃圾被沖到愛河下游，「前市府時代可能媒體或民眾會說清潔人員清垃圾好辛苦，但現在第一時間就會說市府螺絲鬆了」。就連韓國瑜最近找局處單位來簡報，這種尋常的市政行程，也被外界形容是「臨時抱佛腳」。

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