社區也要「分艙」部署！清明線上掃墓…防疫只怕萬一
新冠肺炎疫情席捲全球，這個暫無疫苗的病，已造成九十四個國家出現確診案例。台灣目前有四十五個確診案例，雖連續兩天未再新增案例，但未來仍充滿未知數。在料敵從嚴作戰原則下，從異地辦公到社區感染，各種規劃、演練都已上場，甚至即將到來的清明掃墓也有縣市關閉納骨塔，就怕群聚感染引爆社區疫情。
行政系統防疫 異地辦公、首長不同台
疫情持續升溫，各國高官也陸續傳出罹病，為避免行政系統癱瘓，行政院已經規劃異地辦公方案，一旦內部發生疫情，各部會選定第二辦公室，調整上班地點。此外，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌也盡量不出席相同活動場合，減少同台。
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