社區也要「分艙」部署！清明線上掃墓…防疫只怕萬一

一只只大鐵箱，埋藏台灣文化外交史。國立歷史博物館近年閉館整建，發現數個大鐵箱，裡頭各有上百件文物。原來這是外交部1960年代起委託教育部、由史博館發想製作的「中華文物箱」，曾遊走全球六大洲20餘國，特別是在台灣退出聯合國的國際飄搖年代，擔任最沉默有力的文化大使。

2020-03-09 10:01