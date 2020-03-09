老店新掌櫃 江啟臣如何打造民意驅動的國民黨

聯合報 / 記者李光儀
國民黨新任主席江啟臣表示，他將建立集體決策平台。 圖／聯合報系資料照片
國民黨新任主席江啟臣表示，他將建立集體決策平台。 圖／聯合報系資料照片

國民黨新任主席江啟臣接受記者專訪，談到他對未來黨務架構的想法。其中對於他在選舉期間所說的「集體領導」，有更進一步的闡釋，同時也對於他當選後國民黨「內造化」，有初步的說明。對於就任後最重要的三件事，他則聚焦在人事組織上，表示盡快到位後，就會全力衝刺黨內改革。

囊括黨務、民意部門 建立集體決策平台

主席補選期間，江啟臣曾多次談到未來將採取「集體領導」，並建立集體領導的平台。江啟臣說，這個平台不是制度化的，而未來這個平台的人員組成預計將有十一人，成員除了他和秘書長以及一位黨務主管，還包括三位中常委、三位地方代表，以及智庫和立院黨團代表各一人。

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江啟臣 國民黨

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