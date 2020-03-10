【大學戰情室1】分科篩選新制 最後一篩科目成績是關鍵

大學學測成績已經公布，考生接下來要開始準備大學繁星推薦和個人申請。為減少同級分超額篩選，大學招生聯合會新增「分科篩選」，但今年學測四科滿級分（60分）人數增加，數學滿級分人數更高達1萬4489人創下新高，去年的錄取分數門檻，今年恐不適用。升學輔導專家建議，考生選擇個人申請六個志願時，要相對保守。

109學年度大學繁星推薦3月11日、12日繳費、報名，個人申請23日、24日報名。去年因為學測改採五選四新制，參採科目變少，導致同級分超篩人數大增，不少考生辛苦準備二階備審資料、面試筆試後卻落榜。