兩岸對話再卡？ 今年博鰲為何不見微笑老蕭

聯合報 / 記者黃國樑
前副總統蕭萬長今年確定不率團前往博鰲論壇。 中新社
前副總統蕭萬長今年確定不率團前往博鰲論壇。 中新社

新冠病毒疫情吹拂全球，即使作為爆發地的中國大陸已開始降溫，「東方達沃斯」博鰲論壇在3月下旬舉辦的表定日期，北京在預期之中宣布延後，作為博鰲論壇創始基礎會員，由前副總統蕭萬長所主導的兩岸共同市場基金會，首次大幅降低參與規格，除了擔任副總統4年間礙於身分不能參與之外，蕭萬長今年確定史無前例不率團前往，改由基金會董事長詹火生率團。

2008年蕭胡會 成兩岸復談關鍵

馬蕭2008年贏得總統大選，蕭萬長以副總統當選人身分率團到海南島，與中共國家主席胡錦濤「胡蕭會」，蕭萬長銜馬英九命，提出了「正視現實，開創未來，擱置爭議，追求雙贏」16字箴言，獲胡錦濤正面回應，將博鰲論壇的兩岸價值推升到新的台階。

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博鰲論壇 蕭萬長 習近平

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