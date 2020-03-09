開箱之祖！神秘中華文物箱 飄搖年代的沉默文化大使

聯合報 / 記者何定照
中華文物箱當年在海外展覽文物狀況。圖／史博館提供
中華文物箱當年在海外展覽文物狀況。圖／史博館提供

歷史博物館整建 發現神秘鐵箱

一只只大鐵箱，埋藏台灣文化外交史。國立歷史博物館近年閉館整建，發現數個大鐵箱，裡頭各有上百件文物。原來這是外交部1960年代起委託教育部、由史博館發想製作的「中華文物箱」，曾遊走全球六大洲20餘國，特別是在台灣退出聯合國的國際飄搖年代，擔任最沉默有力的文化大使。

箱中寶藏 都是大師複製品

打開大鐵箱，幾個箱盒各自存放陶、瓷、銅、書畫等不同材質文物，周代方鼎、唐石佛頭、清代青花瓷等仿故宮文物，赫然都在其中。史博館助理研究員陳嘉翎說，這些古文物都是複製品，但全出自好手，例如雕塑家楊英風等人的手作陶器，工藝家王東白的銅器。後來箱中的書畫類文物，還加入張大千、黃君璧等當時名家真跡。

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