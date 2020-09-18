真跡多在台灣 陸故宮蘇軾展找鄰居湊數？

今年是紫禁城建成六百周年，北京故宮博物院去年底就公佈2020年展覽計畫，包括蘇軾主題書畫特展，這是大陸第一次「蘇軾特展」，因為疫情，一直拖到九月一日才正式在文華殿開展，一開展就吸引不少書法迷，也是今年北京故宮最重要的展覽盛事。

「蘇軾特展」的現場。圖／取自知乎

環繞蘇軾 藏品從北宋跨至近現代

蘇軾特展自9月1日至10月30日在北京故宮博物院文華殿展出，共展出78件文物，以故宮博物院藏品為主，同時得到天津博物館的支持。藏品的時代跨度從北宋至近現代，類別涵蓋書畫、碑帖、器物、古籍善本等。展廳除展出蘇軾真迹《歸院帖》、《春中帖》等外，與蘇軾齊名的黃庭堅、米芾、蔡襄真迹、宋元明清與蘇軾相關的書畫也同時呈現。