總公司霸凌加盟店 日本超商反撲一吐怨氣

聯合報 / 編譯羅方妤
便利商店在日本普遍存在，全國有超過5萬5000間門市，使政府認為它們也是國家基礎設施的一部分。路透
便利商店在日本普遍存在，全國有超過5萬5000間門市，使政府認為它們也是國家基礎設施的一部分。路透

日本部分便利商店加盟主一直希望縮短營業時間，擺脫艱苦的24小時全年無休營業模式，如今離希望實現更近一步。紐約時報報導，日本公平交易委員會（JFTC）2日發表報告表示，他們調查超過8400間便利商店加盟店發現，便利商店營運模式有許多問題，包括總公司強迫加盟店購買過多存貨，以及要求加盟店全年無休。

日本7-11、全家、羅森 須交改善計畫

這份報告是到目前為止針對日本超商最全面的調查。日本7-11、羅森（Lawson）和日本全家（FamilyMart）向來不透露其營業慣例，甚至對加盟主也一樣，因此外界很難得知這些問題有多嚴重。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

日本 超商 便利商店

相關新聞

【星期人物】政治邊緣人槓總統 72歲諾獎得主在氣什麼？

揮舞著手中高舉的花束，拍手鼓掌的支持者環繞在身旁，白俄羅斯最有名的作家強力贊聲反對派要求總統魯卡申柯下台，即便到目前為止她還不願意接下反對陣營領袖的角色。

陸權威字典添新詞「賣萌」 APP收費眾人不「點讚」

大陸最具權威性的字典《新華字典》第12版近日出版，出版後馬上引起大陸民眾熱議，因為新字典添增了很多網路流行詞，包含「初心」、「點讚」、「二維碼」、「拼車」都收入字典。部分人士認為，新字典跟上網路時代發展，貼近民生，不過也有人認為，網路流行語流行快消失也快，引發一場字典論戰。

法國人愛抱怨有超深奧理由 專家還說有助身心健康

「天氣真爛」、「葡萄收成好差」、「政客們無能又愚蠢…」法國人往往被外界貼上「愛抱怨」的文化標籤。在法國，抱怨是最頻繁不過的對話開場白，但何時抱怨、向誰抱怨以及抱怨什麼，則是一門深奧的藝術。

500公尺沒紅綠燈和測速照相 柏林購物大道上演玩命關頭

德國政治人物和道路安全專家近期呼籲，應在柏林街道實施更嚴格的車速控制措施，以遏止街頭「非法賽車」盛行。

總公司霸凌加盟店 日本超商反撲一吐怨氣

日本部分便利商店加盟主一直希望擺脫艱苦的24小時全年無休營業模式，如今離希望實現更近一步。日本公平交易委員會（JFTC）2日發表報告表示，他們調查超過8400間便利商店加盟店發現，便利商店營運模式有許多問題...

41人抗8萬暴民！當年他們守住的教堂 今變最美咖啡館

1900年歲次庚子，位於北京西什庫大街的西什庫教堂被義和團圍攻63天，八萬義和團久攻不下，最後被八國聯軍派特遣隊解圍。百年後，被稱為北堂的西什庫教堂成為北京最美的天主堂，而其配樓「1901咖啡店」，已變成北京最美的文藝咖啡店…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。