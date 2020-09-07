總公司霸凌加盟店 日本超商反撲一吐怨氣

「天氣真爛」、「葡萄收成好差」、「政客們無能又愚蠢…」法國人往往被外界貼上「愛抱怨」的文化標籤。在法國，抱怨是最頻繁不過的對話開場白，但何時抱怨、向誰抱怨以及抱怨什麼，則是一門深奧的藝術。

2020-09-05 18:30