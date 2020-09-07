總公司霸凌加盟店 日本超商反撲一吐怨氣
日本部分便利商店加盟主一直希望縮短營業時間，擺脫艱苦的24小時全年無休營業模式，如今離希望實現更近一步。紐約時報報導，日本公平交易委員會（JFTC）2日發表報告表示，他們調查超過8400間便利商店加盟店發現，便利商店營運模式有許多問題，包括總公司強迫加盟店購買過多存貨，以及要求加盟店全年無休。
日本7-11、全家、羅森 須交改善計畫
這份報告是到目前為止針對日本超商最全面的調查。日本7-11、羅森（Lawson）和日本全家（FamilyMart）向來不透露其營業慣例，甚至對加盟主也一樣，因此外界很難得知這些問題有多嚴重。
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