美中諜對諜 互相「窺探」疫苗情報還扯上WHO

聯合報 / 編譯馮克芸
全球各國情報單位近幾個月熱烈上演諜對諜，企圖找到他國新冠疫苗的研發進度。圖為9月5日在北京舉行的中國國際服貿交易會上，科興生技公司展示一款新冠疫苗。歐新社
全球各國情報單位近幾個月熱烈上演諜對諜，企圖找到他國新冠疫苗的研發進度。圖為9月5日在北京舉行的中國國際服貿交易會上，科興生技公司展示一款新冠疫苗。歐新社

全球各國情報單位近幾個月熱烈上演諜對諜，他們全都瞄準同一任務：找到其他國家新冠疫苗的研發進度。紐約時報引述美國情報人員說法指出，中國大陸利用來自世衛組織的訊息，駭取歐美資訊；但美國同樣也在刺探中國疫苗研究。

紐時報導 中俄在刺探歐美疫苗研究

紐時報導，中、俄、伊朗三國積極尋找或甚至竊取美國疫苗研究成果，中國不只緊追美國幾家製藥公司的疫苗研發，還向北卡羅來納大學等進行尖端研究的機構下手。英國情報單位透過觀察國際光纖電纜資訊，偵測到俄國對外情報局（SVR）已在刺探美國、英國及加拿大的疫苗研究網，且專收集牛津大學及其製藥夥伴阿斯特捷利康製藥公司（AstraZeneca）的研究。

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疫苗 駭客 WHO 間諜

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