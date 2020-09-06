陸權威字典添新詞「賣萌」 APP收費眾人不「點讚」

聯合報 / 記者呂佳蓉
新版《新華字典》內頁附條碼，用APP掃碼後，可聆聽該頁上所列各字的讀音、觀摩各字的規範書寫方法等。中新社
新版《新華字典》內頁附條碼，用APP掃碼後，可聆聽該頁上所列各字的讀音、觀摩各字的規範書寫方法等。中新社

大陸最具權威性的字典《新華字典》第12版近日出版，出版後馬上引起大陸民眾熱議，因為新字典添增了很多網路流行詞，包含「初心」、「點讚」、「二維碼」、「拼車」都收入字典。部分人士認為，新字典跟上網路時代發展，貼近民生，不過也有人認為，網路流行語流行快消失也快，引發一場字典論戰。

不同時期的《新華字典》。圖／取自新華網
不同時期的《新華字典》。圖／取自新華網

《新華字典》70周年 增補50個字詞

今年是《新華字典》編纂的70周年，它是中共建政以來的第一部現代漢語字典，至今已印6億多冊，被稱為是全世界發行量最大的工具書。第12版的《新華字典》從2015年啟動編纂，添增的網路用語是專家們經過反覆推敲後，決定收入。

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