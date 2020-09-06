陸權威字典添新詞「賣萌」 APP收費眾人不「點讚」
大陸最具權威性的字典《新華字典》第12版近日出版，出版後馬上引起大陸民眾熱議，因為新字典添增了很多網路流行詞，包含「初心」、「點讚」、「二維碼」、「拼車」都收入字典。部分人士認為，新字典跟上網路時代發展，貼近民生，不過也有人認為，網路流行語流行快消失也快，引發一場字典論戰。
《新華字典》70周年 增補50個字詞
今年是《新華字典》編纂的70周年，它是中共建政以來的第一部現代漢語字典，至今已印6億多冊，被稱為是全世界發行量最大的工具書。第12版的《新華字典》從2015年啟動編纂，添增的網路用語是專家們經過反覆推敲後，決定收入。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言