好萊塢空戰電影很刺激 美軍飛官告訴你攏係假！
好萊塢空戰片讓全球影迷看得熱血沸騰，但當電影過度追求螢幕效果時，往往會在一些專業細節上失真。INSIDER特別請來美國海軍退役飛官艾耶洛（Vincent Aiello），請他用長達25年的軍旅生涯經驗，評論賣座電影的空戰橋段與現實的差距，像是ID4星際終結者中，若是用威爾史密斯的跳傘降落姿勢著陸，你可能會摔斷自己的背。
ID4：降落傘著地姿勢會摔斷背
ID4有個空戰橋段：威爾史密斯駕駛F/A-18大黃蜂式戰轟機，與外星戰機展開峽谷追逐戰，用盡燃油後拉開減速傘阻擋外星人視線，誘騙他撞上岩壁，而他順利彈射逃生，拉開降落傘著地。
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