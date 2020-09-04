好萊塢空戰電影很刺激 美軍飛官告訴你攏係假！

聯合報 / 編譯周辰陽
007系列電影「明日帝國」中，龐德駕機穿越燃料車爆炸產生的火球，艾耶洛很確定不會飛得太平順，此外戰機總會滴下易燃液體，「你不會想去飛越大火球」。圖／翻攝YouTube/INSIDER
007系列電影「明日帝國」中，龐德駕機穿越燃料車爆炸產生的火球，艾耶洛很確定不會飛得太平順，此外戰機總會滴下易燃液體，「你不會想去飛越大火球」。圖／翻攝YouTube/INSIDER

好萊塢空戰片讓全球影迷看得熱血沸騰，但當電影過度追求螢幕效果時，往往會在一些專業細節上失真。INSIDER特別請來美國海軍退役飛官艾耶洛（Vincent Aiello），請他用長達25年的軍旅生涯經驗，評論賣座電影的空戰橋段與現實的差距，像是ID4星際終結者中，若是用威爾史密斯的跳傘降落姿勢著陸，你可能會摔斷自己的背。

ID4：降落傘著地姿勢會摔斷背

ID4有個空戰橋段：威爾史密斯駕駛F/A-18大黃蜂式戰轟機，與外星戰機展開峽谷追逐戰，用盡燃油後拉開減速傘阻擋外星人視線，誘騙他撞上岩壁，而他順利彈射逃生，拉開降落傘著地。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

戰機 電影 飛彈 美軍

相關新聞

波洛西做頭髮沒戴口罩引政治風暴 美媒：簡直送川普大禮

曾嚴厲指責總統川普不戴口罩的美國聯邦眾議院議長波洛西，近日因美髮而違反防疫規範。波洛西聲稱遭設局，至今拒絕道歉，川普、共和黨人則猛攻這位民主黨的反川大將；美媒評論，波洛西此舉簡直送給川普陣營一份競選大禮。

好萊塢空戰電影很刺激 美軍飛官告訴你攏係假！

好萊塢空戰片讓全球影迷看得熱血沸騰，但當電影過度追求螢幕效果時，往往會在一些專業細節上失真。INSIDER特別請來美國海軍退役飛官艾耶洛（Vincent Aiello），請他用長達25年的軍旅生涯經驗，評論賣座電影的空戰橋段與現實的差距，像是ID4星際終結者中，若是用威爾史密斯的跳傘降落姿勢著陸，你可能會摔斷自己的背。

「叛逆王妃」重回泰王懷抱 宮鬥劇碼重燃泰國學運怒火

泰國「叛逆王妃」詩妮娜重出江湖、立馬飛往德國重回泰王懷抱這一幕，坐實了泰王瓦吉拉隆功正如發起改革「王室政治」運動學生團體所描述的，不食人間煙火的本質。

400萬童月經貧困！網店這樣賣…輿論同情炸鍋

大陸網路商店近期因賣散裝衛生棉，引發社會關注「月經貧困」現象。所謂「月經貧困」是指，受經濟因素影響，女性無法負擔在生理期間使用有質量保證的衛生棉，而大陸網路上賣起散裝衛生棉的現象，讓大眾意識到這項問題的嚴重性，且背後的現象與原因深沉。

【2020美國大選】危機牌難打但有用！拜登陷被動 川普民調反攻

美國總統川普的連任選戰打到最近，終於出現主軸「法律與秩序」，這張牌對尋求連任的現任總統來說其實風險不小，卻已使民主黨總統候選人拜登的競選廣告出現了變化。美國選民聽進了什麼？拜登的挑戰是什麼？

日本瘋吃蟲救地球 居酒屋吃大王具足蟲要8萬元

聯合國推測2050年全球人口可能達100億人，日本研究報告更說，蛋白質供給將於2030年達供不應求的黃金交叉點，昆蟲是蛋白質來源的新選項。繼歐、美之後，日本這兩年也開始「認真」吃蟲，有昆蟲零食、調味料，連無印良品都開賣蟋蟀仙貝，每包190日圓（約台幣53元）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。