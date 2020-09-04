好萊塢空戰電影很刺激 美軍飛官告訴你攏係假！

大陸網路商店近期因賣散裝衛生棉，引發社會關注「月經貧困」現象。所謂「月經貧困」是指，受經濟因素影響，女性無法負擔在生理期間使用有質量保證的衛生棉，而大陸網路上賣起散裝衛生棉的現象，讓大眾意識到這項問題的嚴重性，且背後的現象與原因深沉。

2020-09-04 00:10