陸一城一座爛尾樓 背後都有個權力破產的故事

剛踏入9月，北京一個豪宅樓盤傳出爛尾的風聲，接著傳出準業主包圍大型金融國企華融投資的故事，引起政商各界的關注。那是因為中國幾乎每一個大城市，都有一個爛尾樓的故事，絕大多數爛尾樓，都跟巨額資金有關，然後又牽出特別權力的瓜葛，比如北京鳥巢西側那著名的爛尾樓，其主人郭先生現在流亡美國，牽連到的國安部門副部長早已下獄。

2020-09-05 08:00