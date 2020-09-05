陸一城一座爛尾樓 背後都有個權力破產的故事

聯合報 / 李春
昆明別樣幸福城變成爛尾樓，業主籌資安裝門窗、電梯等基礎設施自救。中新社
昆明別樣幸福城變成爛尾樓，業主籌資安裝門窗、電梯等基礎設施自救。中新社

剛踏入9月，北京一個豪宅樓盤傳出爛尾的風聲，接著傳出準業主包圍大型金融國企華融投資的故事，引起政商各界的關注。那是因為中國幾乎每一個大城市，都有一個爛尾樓的故事，絕大多數爛尾樓，都跟巨額資金有關，然後又牽出特別權力的瓜葛，比如北京鳥巢西側那著名的爛尾樓，其主人郭先生現在流亡美國，牽連到的國安部門副部長早已下獄。

所謂爛尾樓之稱，正像房地產開發的經驗，是由香港傳進廣東然後普及中國各大城市的。爛尾樓之爛，本來應是地產開發商資金斷裂後的結果，但資本與權力共生共滅，過去多年來，爛尾樓都是權力破產的故事，比如雲南。

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