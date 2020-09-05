陸一城一座爛尾樓 背後都有個權力破產的故事
剛踏入9月，北京一個豪宅樓盤傳出爛尾的風聲，接著傳出準業主包圍大型金融國企華融投資的故事，引起政商各界的關注。那是因為中國幾乎每一個大城市，都有一個爛尾樓的故事，絕大多數爛尾樓，都跟巨額資金有關，然後又牽出特別權力的瓜葛，比如北京鳥巢西側那著名的爛尾樓，其主人郭先生現在流亡美國，牽連到的國安部門副部長早已下獄。
所謂爛尾樓之稱，正像房地產開發的經驗，是由香港傳進廣東然後普及中國各大城市的。爛尾樓之爛，本來應是地產開發商資金斷裂後的結果，但資本與權力共生共滅，過去多年來，爛尾樓都是權力破產的故事，比如雲南。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言