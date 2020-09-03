日本瘋吃蟲救地球 居酒屋吃大王具足蟲要8萬元

聯合報 / 記者雷光涵
繼歐、美之後，日本這兩年也開始「認真」吃蟲，有昆蟲零食、調味料。圖為瑞士食品展的昆蟲零食。路透
繼歐、美之後，日本這兩年也開始「認真」吃蟲，有昆蟲零食、調味料。圖為瑞士食品展的昆蟲零食。路透

聯合國推測2050年全球人口可能達100億人，日本研究報告更說，蛋白質供給將於2030年達供不應求的黃金交叉點，昆蟲是蛋白質來源的新選項。繼歐、美之後，日本這兩年也開始「認真」吃蟲，有昆蟲零食、調味料，連無印良品都開賣蟋蟀仙貝，每包190日圓（約台幣53元）。

聯合國報告指出，可食用的昆蟲對糧食安全可扮演重要角色。以蟋蟀為例，日本食品分析中心與文部科學省的數據顯示，每100公克蟋蟀含的蛋白質有60公克，反觀人類常吃的家畜，雞胸肉含蛋白質23.3公克、豬後腿22.1公克、牛後腿21.2公克，約僅蟋蟀的三分之一。

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