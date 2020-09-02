幾乎封院！日養老院極限防疫 逃過重傷害
日本民眾超過28%年逾65歲，比率是世界最高。不少人原本擔心日本養老院可能像美國那樣遭疫情重創，但至今日本約1300個新冠肺炎死亡病例，僅14%居住在養老設施，美國超過18萬人病故，有超過40%是在養老院。為何美日會有這麼大差異？
華盛頓郵報報導，專家指出，日本養老設施平常就很重視預防諾羅病毒和流感等傳染病，因此他們在新冠肺炎疫情剛爆發時就嚴格實施防疫管制，包括勤洗手、清潔環境和管制人員出入。雖然養老院員工為了方便和患失智症的居民溝通，不見得時時戴口罩，但他們致力將感染源隔絕在外。
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