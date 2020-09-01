馬斯克是天才還是瘋子？他的古怪想法正在改變世界

聯合報 / 編譯田思怡
馬斯克不斷提出一些看似天馬行空，但實際上可行的想法。不管馬斯克是天才還是瘋子，他正在改變世界。美聯社
馬斯克不斷提出一些看似天馬行空，但實際上可行的想法。不管馬斯克是天才還是瘋子，他正在改變世界。美聯社

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）在特斯拉股票分拆後，身價已超越臉書執行長祖克伯，成為世界第三大富豪。馬斯克現在無疑是科技界的當紅炸子雞，他不斷提出一些天馬行空的想法，有如科幻小說情節，而其中一些古怪的想法已證明可行，有的已經實現。不管馬斯克是天才還是瘋子，他正在改變世界。

人類若想定居火星 曾建議先扔氫彈

馬斯克2015年在電視談話節目上說，人類若要去火星定居，必須讓火星變得更溫暖一些，最快的方法就是在火星的兩極丟幾顆氫彈，讓冰蒸發，釋出溫室氣體至大氣層，啟動火星的暖化過程。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

馬斯克 太空人 火星 特斯拉

相關新聞

【2020美國大選】若川普勝選但輸掉普選票 恐成準內戰最糟情況

六月十二日，一群政學界人士、前軍文官員，包括前白宮幕僚長、國土安全部長、前搖擺州州長，共和黨民主黨都有，悄悄舉行網上兵棋推演，預想最糟的情況：如果川普拒絕承認選舉失敗，不移交權力的話，怎麼辦？同樣的，如果拜登拒絕認輸的話，怎麼辦？

馬斯克是天才還是瘋子？他的古怪想法正在改變世界

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）在特斯拉股票分拆後，身價已超越臉書執行長祖克伯，成為世界第三大富豪。馬斯克現在無疑是科技界的當紅炸子雞，他不斷提出一些天馬行空的想法，有如科幻小說情節，而其中一些古怪的想法已證明可行，有的已經實現。不管馬斯克是天才還是瘋子，他正在改變世界。

漫威永遠的國王 鮑斯曼為非裔留下「黑色力量」

電影「黑豹」男主角、美國男星查德威克．鮑斯曼（Chadwick Boseman）癌逝，對許多非裔而言，鮑斯曼所扮演的瓦干達國王帝查拉，不僅是為國家而戰的漫威英雄人物，更是為打破刻板印象而戰的鬥士。

自民黨拍板「簡化」黨魁選舉 挨批走回密室政治老路

日本自民黨1日舉行總務會（類似台灣政黨的中常會），敲定黨主席補選省略地方黨員投票，挨批是走回頭路的密室政治。選出的黨魁將擔任日本下屆首相。

170萬難民融入德國社會 證明梅克爾5年前的決定是對的

五年前的8月，大批中東難民越過邊界進入歐洲，當時德國總理梅克爾獨排眾議接納難民，她豪邁地說「我們做得到（Wir schaffen das）。」這句話後來成了梅克爾的名言，但她也因而招至批評且聲望大跌，差點為此下台，美國總統川普2017年說梅克爾「犯了毀滅性的錯鋘」。然而，五年後的今天，170萬難民已融入德國社會，證明梅克爾的實驗成功，她當年的決定是對的。

不射飛彈又下放權力 金正恩最近壓力太大了？

北韓今年上半年多次試射飛彈，但近幾個月似乎將重心轉往內政。金正恩將權力下放給胞妹金與正等親信，並罕見承認5年經濟計劃失敗。南韓研判，金正恩釋權，可能是為了在政策失敗時歸咎親信...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。