馬斯克是天才還是瘋子？他的古怪想法正在改變世界

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）在特斯拉股票分拆後，身價已超越臉書執行長祖克伯，成為世界第三大富豪。馬斯克現在無疑是科技界的當紅炸子雞，他不斷提出一些天馬行空的想法，有如科幻小說情節，而其中一些古怪的想法已證明可行，有的已經實現。不管馬斯克是天才還是瘋子，他正在改變世界。

人類若想定居火星 曾建議先扔氫彈

馬斯克2015年在電視談話節目上說，人類若要去火星定居，必須讓火星變得更溫暖一些，最快的方法就是在火星的兩極丟幾顆氫彈，讓冰蒸發，釋出溫室氣體至大氣層，啟動火星的暖化過程。