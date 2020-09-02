巴西小鎮落下百顆隕石 民眾湧入搶「天降橫財」

聯合報 / 編譯周辰陽
巴西東北偏僻貧窮的聖菲洛梅納小鎮8月19日下起「隕石雨」，讓當地居民靠著出售隕石碎塊發財。畫面翻攝：MAILONLINE
巴西東北偏僻貧窮的聖菲洛梅納小鎮8月19日下起「隕石雨」，讓當地居民靠著出售隕石碎塊發財。畫面翻攝：MAILONLINE

巴西一處偏僻貧窮的小鎮上月19日降下「隕石雨」，消息一出立刻吸引上千人蜂擁而來，不少人靠著出售隕石獲得「天降橫財」。學者則認為，發現隕石就跟挖到鑽石或金礦一樣，屬於發現地點的地主或找到它的人。最好的方法是當局指定隕石屬於當地，不得出售或帶走，並且開設博物館，吸引觀光客和促進科學研究。

「上帝的恩賜」 2.8公斤可賣近60萬

這起事件發生在巴西東北培南布可州（Pernambuco）的聖菲洛梅納（Santa Filomena），當地主要經濟活動為豆類種植。20歲學生科士塔．羅德里奎茲（Edimar da Costa Rodrigues）回憶，當時人在家中的他看到天空「滿是煙霧」，接著WhatsApp就開始收到鄉親發訊指「下石頭雨」。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

隕石 巴西

相關新聞

無兒女很悲慘？ 帥主播一張晚景照引論戰

曾經被稱為大陸「央視一哥」的張宏民，上月29日，一段由幾張照片組成的9秒短影音發佈在網上，張宏民坐在長椅上，一個人吃著冰棒。本來平淡無奇的一幕，卻引來大陸網友熱議，張宏民一下子成了大陸網友眼裡「無兒無女」的「失敗者」，諸如「晚景淒涼」「無兒無女無貢獻」「不是好兒子」等網上評論不斷發酵。

馬斯克是天才還是瘋子？他的古怪想法正在改變世界

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）在特斯拉股票分拆後，身價已超越臉書執行長祖克伯，成為世界第三大富豪。馬斯克現在無疑是科技界的當紅炸子雞，他不斷提出一些天馬行空的想法，有如科幻小說情節，而其中一些古怪的想法已證明可行，有的已經實現。不管馬斯克是天才還是瘋子，他正在改變世界。

自民黨拍板「簡化」黨魁選舉 挨批走回密室政治老路

日本自民黨1日舉行總務會（類似台灣政黨的中常會），敲定黨主席補選省略地方黨員投票，挨批是走回頭路的密室政治。選出的黨魁將擔任日本下屆首相。

巴西小鎮落下百顆隕石 民眾湧入搶「天降橫財」

巴西一處偏僻貧窮的小鎮上月19日降下「隕石雨」，消息一出立刻吸引上千人蜂擁而來，不少人靠著出售隕石獲得「天降橫財」。學者則認為，發現隕石就跟挖到鑽石或金礦一樣，屬於發現地點的地主或找到它的人。最好的方法是當局指定隕石屬於當地，不得出售或帶走，並且開設博物館，吸引觀光客和促進科學研究。

幾乎封院！日養老院極限防疫 逃過重傷害

日本民眾超過28%年逾65歲，比率是世界最高。不少人原本擔心日本養老院可能像美國那樣遭疫情重創，但至今日本約1300個新冠肺炎死亡病例，僅14%居住在養老設施，美國超過18萬人病故，有超過40%是在養老院。為何美日會有這麼大差異？

【2020美國大選】若川普勝選但輸掉普選票 恐成準內戰最糟情況

六月十二日，一群政學界人士、前軍文官員，包括前白宮幕僚長、國土安全部長、前搖擺州州長，共和黨民主黨都有，悄悄舉行網上兵棋推演，預想最糟的情況：如果川普拒絕承認選舉失敗，不移交權力的話，怎麼辦？同樣的，如果拜登拒絕認輸的話，怎麼辦？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。