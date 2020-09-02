巴西小鎮落下百顆隕石 民眾湧入搶「天降橫財」

巴西一處偏僻貧窮的小鎮上月19日降下「隕石雨」，消息一出立刻吸引上千人蜂擁而來，不少人靠著出售隕石獲得「天降橫財」。學者則認為，發現隕石就跟挖到鑽石或金礦一樣，屬於發現地點的地主或找到它的人。最好的方法是當局指定隕石屬於當地，不得出售或帶走，並且開設博物館，吸引觀光客和促進科學研究。

2020-09-02 10:39