【2020美國大選】若川普勝選但輸掉普選票 恐成準內戰最糟情況
六月十二日，一群政學界人士、前軍文官員，包括前白宮幕僚長、國土安全部長、前搖擺州州長，共和黨民主黨都有，悄悄舉行網上兵棋推演，預想最糟的情況：如果川普拒絕承認選舉失敗，不移交權力的話，怎麼辦？同樣的，如果拜登拒絕認輸的話，怎麼辦？
美國政學界兵棋推演 4情況將釀憲政危機
這個推演的正式名稱是「完整移轉權力計畫」（Transition Integrity Project），他們發現由於選情太激烈接近，可能釀成憲政危機，預想的四個情況分別是：1、投票當晚無法決定，但拜登選票越來越多；2、拜登明確贏得普選票與選舉人票；3、川普贏得選舉人票，但拜登普選票贏超過5%；4、拜登勉強贏得普選票與選舉人票。
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