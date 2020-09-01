【2020美國大選】若川普勝選但輸掉普選票 恐成準內戰最糟情況

五年前的8月，大批中東難民越過邊界進入歐洲，當時德國總理梅克爾獨排眾議接納難民，她豪邁地說「我們做得到（Wir schaffen das）。」這句話後來成了梅克爾的名言，但她也因而招至批評且聲望大跌，差點為此下台，美國總統川普2017年說梅克爾「犯了毀滅性的錯鋘」。然而，五年後的今天，170萬難民已融入德國社會，證明梅克爾的實驗成功，她當年的決定是對的。

2020-09-01 11:08