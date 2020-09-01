170萬難民融入德國社會 證明梅克爾5年前的決定是對的

五年前的8月，大批中東難民越過邊界進入歐洲，當時德國總理梅克爾獨排眾議接納難民，她豪邁地說「我們做得到（Wir schaffen das）。」這句話後來成了梅克爾的名言，但她也因而招至批評且聲望大跌，差點為此下台，美國總統川普2017年說梅克爾「犯了毀滅性的錯鋘」。然而，五年後的今天，170萬難民已融入德國社會，證明梅克爾的實驗成功，她當年的決定是對的。

來自敘利亞的他 以頂級分通過高中畢業考

英國衛報報導，今年21歲，來自敘利亞阿勒坡的哈拉克（Mohammad Hallak）五年前的8月獨自一人來到德國，去年他以頂級分通過了高中畢業考試，目前在南威斯特伐利亞應用科學大學的電腦系就讀，立志創辦一家資訊公司。