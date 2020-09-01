170萬難民融入德國社會 證明梅克爾5年前的決定是對的

聯合報 / 編譯田思怡
德國總理梅克爾（右）2015年9月10日與一名難民在柏林難民收容所自拍。美聯社
德國總理梅克爾（右）2015年9月10日與一名難民在柏林難民收容所自拍。美聯社

五年前的8月，大批中東難民越過邊界進入歐洲，當時德國總理梅克爾獨排眾議接納難民，她豪邁地說「我們做得到（Wir schaffen das）。」這句話後來成了梅克爾的名言，但她也因而招至批評且聲望大跌，差點為此下台，美國總統川普2017年說梅克爾「犯了毀滅性的錯鋘」。然而，五年後的今天，170萬難民已融入德國社會，證明梅克爾的實驗成功，她當年的決定是對的。

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難民 梅克爾 德國

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