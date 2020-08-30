短短160年抽高20cm 荷蘭人如何從歐洲最矮到世界最高

荷蘭男性平均身高為182.5公分，女性平均為168.7公分，高位居世界之冠。但早在1800年代中期，荷蘭人其實是全歐洲最矮民族之一。英國廣播公司（BBC）指出，荷蘭領先的醫療保健體系、收入不平等程度低、出色的社會福利制度、愛吃乳製品等，都是促成荷蘭人身高在短短160年間直線上升的原因。

在荷蘭鹿特丹港口附近有座漂浮農場，設計宗旨是為了適應不斷上升的海平面以及減少酪農業帶來的可觀碳排放。農場屋頂除太陽能板外，採集的雨水也能提供乳牛飲用；乳牛本身也扮演回收者角色，牠們的飲食來源包括公園和高爾夫球場割除的草屑、鹿特丹薯條產業的馬鈴薯皮等。