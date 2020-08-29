重慶洪災後「4個特別」 折射中共官場接班風雲

聯合報 / 記者李春
重慶市委常委擴大會議上針對重慶的汛情災情提出「四個特別」，被認為是出自市委書記陳敏爾（圖）之手，背後折射出中共政壇的政治機鋒。中新社
重慶市委常委擴大會議上針對重慶的汛情災情提出「四個特別」，被認為是出自市委書記陳敏爾（圖）之手，背後折射出中共政壇的政治機鋒。中新社

中國大陸山城霧都重慶好久沒有特別的新聞了，最近卻因險情而受到高度關注。人所共知的險情，是重慶滴雨未下，卻遭受了百年一遇的洪災，作為山城的重慶人說，下半城都給淹了，好在重慶又遇難呈祥，未有傷亡。另外還有人不留意的險情，那是政治上雲山霧罩險情，霧都重慶人說，這是重慶主要領導人的大考。

2個險情、4個特別 重慶主要領導人的大考

兩個險情，是牽手而來的。大洪水漸退，中共重慶市委前兩天開了一個中共市委常委擴大會議，是重慶地方層級最高會議的大場面版，在會議中提出了一個總結性的「四個特別」，即「這次汛情災情特別嚴重罕見，未傷亡一人特別難能可貴，幹部群眾特別堅韌不拔，災後恢復重建要特別有力高效」。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

中共 李克強 考察

相關新聞

【美中台新博弈】北京希望川普贏，還是拜登贏？

「北京希望川普贏，還是拜登贏？」這是美國共和黨、民主黨分別提名總統候選人後，最熱門的話題之一。

重慶洪災後「4個特別」 折射中共官場接班風雲

中國大陸山城霧都重慶好久沒有特別的新聞了，最近卻因險情而受到高度關注。人所共知的險情，是重慶滴雨未下，卻遭受了百年一遇的洪災，作為山城的重慶人說，下半城都給淹了，好在重慶又遇難呈祥，未有傷亡。另外還有人不留意的險情，那是政治上雲山霧罩險情，霧都重慶人說，這是重慶主要領導人的大考。

治重感冒的藥一疫成名！現在治出一座「中國藥谷」

疫情後，北京很多行業都面臨不景氣壓力，但在大興中關村國家生物醫藥基地卻一派欣欣向榮。包括核酸檢測劑、可治新冠肺炎的推薦藥「連花清瘟」，以及研發新冠疫苗的企業等，都落在大興，這裡已是大陸醫藥產業的重要集群地。

200名女子曾在這被性侵 波赫染血飯店竟被當觀光景點推廣

歐洲巴爾幹半島西部的多山國家波士尼亞與赫塞哥維納（簡稱波赫）境內的「維利納弗拉什飯店」（Vilina Vlas hotel）充滿著血腥回憶，1992年時曾有200名女子在此處遭到性侵、虐待和殺害，但政府當局今年暑假竟以「旅遊景點」來推廣，引發全民公憤。

不開車就送咖啡！歐盟的芬蘭小實驗…App自主減碳

擁有12萬居民的芬蘭南部拉赫蒂市引進低碳生活計畫CitiCap，居民只要下載應用程式就能追蹤自己移動時造成的碳排放量，該App規定若居民減少開車使自己當周碳排放量低於個人碳預算，就能賺取「虛擬歐元」兌換各種獎勵...

敗給新冠肺炎 安倍寄望的歷史定位功敗垂成

日本首相安倍晉三宣布請辭，他為任期未完中途下台向全國人民道歉，並點名北韓人質問題、日俄和平條約、修憲工程三項未竟之功，是他最大遺憾。安倍是日本史上任期最長、連續在任天數最長的首相，這三項任務是他企圖為自己寫下的歷史定位，可惜最後竟功敗垂成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。