重慶洪災後「4個特別」 折射中共官場接班風雲

中國大陸山城霧都重慶好久沒有特別的新聞了，最近卻因險情而受到高度關注。人所共知的險情，是重慶滴雨未下，卻遭受了百年一遇的洪災，作為山城的重慶人說，下半城都給淹了，好在重慶又遇難呈祥，未有傷亡。另外還有人不留意的險情，那是政治上雲山霧罩險情，霧都重慶人說，這是重慶主要領導人的大考。

2個險情、4個特別 重慶主要領導人的大考

兩個險情，是牽手而來的。大洪水漸退，中共重慶市委前兩天開了一個中共市委常委擴大會議，是重慶地方層級最高會議的大場面版，在會議中提出了一個總結性的「四個特別」，即「這次汛情災情特別嚴重罕見，未傷亡一人特別難能可貴，幹部群眾特別堅韌不拔，災後恢復重建要特別有力高效」。