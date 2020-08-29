不開車就送咖啡！歐盟的芬蘭小實驗…App自主減碳

日本首相安倍晉三宣布請辭，他為任期未完中途下台向全國人民道歉，並點名北韓人質問題、日俄和平條約、修憲工程三項未竟之功，是他最大遺憾。安倍是日本史上任期最長、連續在任天數最長的首相，這三項任務是他企圖為自己寫下的歷史定位，可惜最後竟功敗垂成。

2020-08-28 19:19