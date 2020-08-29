不開車就送咖啡！歐盟的芬蘭小實驗…App自主減碳

聯合報 / 編譯羅方妤
CitiCap計畫模仿歐盟的碳交易計畫，規定每人每周都能得到定額「碳預算」。法新社
CitiCap計畫模仿歐盟的碳交易計畫，規定每人每周都能得到定額「碳預算」。法新社

擁有12萬居民的芬蘭南部拉赫蒂市引進低碳生活計畫CitiCap，居民只要下載應用程式就能追蹤自己移動時造成的碳排放量。法新社報導，該計畫模仿歐盟碳交易計畫，規定每人每周都能得到定額「碳預算」，若居民減少開車使自己當周碳排放量低於碳預算，就能賺取「虛擬歐元」兌換公車票、游泳券、免費食物等獎勵。目前拉赫蒂已有2000位居民下載應用程式。CitiCap計畫也成功引起世界各國興趣，計畫創建者也希望他們未來也能幫助人們管理飲食和消費的碳排放。

個人減少碳排 可賺「虛擬歐元」

歐盟資助的「CitiCap」計畫讓拉赫蒂居民下載應用程式，並在他們到處移動時追蹤自己的碳排放，偵測他們是否在車內、搭乘大眾運輸工具、走路或騎自行車。任何碳排放少於當周排碳限額的民眾可賺取「虛擬歐元」，換取游泳券、公車票、免費自行車燈、免費蛋糕和在咖啡廳兌換免費咖啡。

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碳排放 歐盟 自行車

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