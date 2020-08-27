微軟入股TikTok從雙贏變一團糟 紐時揭川普亂入內幕
紐時揭露，微軟今夏本有意成為TikTok的小股東，為彼此創造雙贏局面，結果川普不甩顧問建議，下令「全面封殺」把事情搞砸。顧問批評鷹派納瓦羅從中作梗，把簡單的入股案搞成全盤收購，現在除了微軟外一些大企業都想湊熱鬧，使得局面變得相當複雜。
TikTok淪箭靶 字節跳動找微軟解套
消息人士指出，字節跳動注意到自己變成美國政壇箭靶後，執行長張一鳴透過紅杉資本與大西洋大眾兩家私募基金管道，得知美方要求：一、TikTok大修公司治理與股東結構，好降低字節跳動在TikTok的所有權；二、保證TikTok美國用戶的數據必須存在美國的伺服器。
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