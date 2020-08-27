微軟入股TikTok從雙贏變一團糟 紐時揭川普亂入內幕

聯合報 / 編譯周辰陽
美國總統川普24日於共和黨全代會發表演講。川普給字節跳動45天賣掉TikTok，美國政府必須拿到某種好處，像是增加就業崗位、有利經濟或財政部能「像服務生拿小費」一樣分杯羹。美聯社
美國總統川普24日於共和黨全代會發表演講。川普給字節跳動45天賣掉TikTok，美國政府必須拿到某種好處，像是增加就業崗位、有利經濟或財政部能「像服務生拿小費」一樣分杯羹。美聯社

紐時揭露，微軟今夏本有意成為TikTok的小股東，為彼此創造雙贏局面，結果川普不甩顧問建議，下令「全面封殺」把事情搞砸。顧問批評鷹派納瓦羅從中作梗，把簡單的入股案搞成全盤收購，現在除了微軟外一些大企業都想湊熱鬧，使得局面變得相當複雜。

TikTok淪箭靶 字節跳動找微軟解套

消息人士指出，字節跳動注意到自己變成美國政壇箭靶後，執行長張一鳴透過紅杉資本與大西洋大眾兩家私募基金管道，得知美方要求：一、TikTok大修公司治理與股東結構，好降低字節跳動在TikTok的所有權；二、保證TikTok美國用戶的數據必須存在美國的伺服器。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

TikTok 川普 微軟

相關新聞

最強氫彈畫面公布！廣島原爆3千倍 為何美不屑？

有「沙皇炸彈」之稱的氫彈，是人類史上炸彈中威力最強的，當年試爆畫面數十年後終於解禁。雖然它的毀滅力是美國在廣島投下的原子彈的3333倍，但為何美軍對此相當不屑……

南韓醫師被吊照也要罷工 偏遇上比新天地事件更嚴重疫情

「這波疫情恐怕將比新天地教會時更嚴重」，在南韓保健福祉部長官朴凌厚做出這樣的警告時，全國性醫師罷工進入第二天；年輕的住院醫師群甚至說是無限期，無畏政府要祭嚴懲手段，「被吊銷執照也無所謂」。

外企恐永久離開大陸？ 商界：美中衝突將無緩衝

新冠肺炎疫情對企業造成的影響仍在持續，成千上萬在中國大陸工作的美國及其他外國企業高管，在旅遊禁令限制下仍滯留國外，有些人甚至放棄返陸工作，這對在陸外企的營運帶來挑戰。

小兒麻痺已在非洲絕跡？ 要看你說的是哪種病毒

每隔一段時間就有新聞傳出，說是全球更接近撲滅小兒麻痺症了，但「接近」了許多年，至今未達目標。世界衛生組織（WHO）25日宣布一項具有里程碑意義的消息：野生株小兒麻痺症病毒已在非洲絕跡。但世衛提醒世人：非洲至今還有小兒麻痺新增案例。

微軟入股TikTok從雙贏變一團糟 紐時揭川普亂入內幕

紐時揭露，微軟今夏本有意成為TikTok的小股東，為彼此創造雙贏局面，結果川普不甩顧問建議，下令「全面封殺」把事情搞砸。顧問批評鷹派納瓦羅從中作梗，把簡單的入股案搞成全盤收購，現在除了微軟外一些大企業都想湊熱鬧，使得局面變得相當複雜。

澳洲課本出現南海九段線、中國夢 出版商挨轟宣布回收

澳洲部分學校使用的課本出現標示南海「九段線」的地圖，並介紹「中國夢」概念，遭批內容誤導，淪為中共的宣傳工具。出版社已召回此爭議課本，並為「疏忽」造成的錯誤致歉。 英國衛報25日報導，澳洲維多利亞州一些學校使用的課本出現為中國大陸宣傳的內容，這包括一張具爭議的「中國地圖」，標出南海「九段線」，形同支持中國大陸南海主張，而這不符合澳洲政府立場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。