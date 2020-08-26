最強氫彈畫面公布！廣島原爆3千倍 為何美不屑？

聯合報 / 編譯田思怡
俄國解密的氫彈試爆紀綠片從不同的角度和距離，拍攝引爆氫彈產生的巨大蕈狀雲。圖／取自紐約時報
俄國解密的氫彈試爆紀綠片從不同的角度和距離，拍攝引爆氫彈產生的巨大蕈狀雲。圖／取自紐約時報

俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）上周將前蘇聯於1961年10月30日在新地島試爆一枚氫彈的30分鐘紀錄片解密，這枚有「沙皇炸彈」（Tsar Bomba）之稱的氫彈是至今所有引爆過的炸彈中，爆炸威力最強的，相當5000萬噸的傳統炸藥，毀滅力是美國在廣島投下的原子彈的3333倍！

氫彈威力 理論值無上限

紐約時報報導，氫彈是世上最致命的武器，理論上氫彈的體積沒有上限，燃料愈多，爆炸威力就愈大。美國1952年試爆全球第一枚氫彈，毀滅力是廣島原爆的700倍。美國1954年試爆了美國史上最大的氫彈，爆炸力相當於1500萬噸傳統炸藥，但比起「沙皇炸彈」還差得遠。

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氫彈 炸彈 蘇聯

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