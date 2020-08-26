貧窮少年靠IG「寄生上流」翻身 廣交富二代還出Netflix影集

知名Instagram帳號Rich Kids on the Internet（RKOI）以發布紈褲子弟的炫富照聞名，各種富二代穿金戴銀開超跑、搭遊艇或私人飛機的奢華生活，讓外界看得是羨慕忌妒恨。然而據外媒報導，創立該帳號的英國人艾森（James Ison）本身家境並不富裕，從小與外祖父母同住，與母親合睡上下舖。

創立RKOI帳號 富二代付錢求版面

但19歲那年他在學生公寓創立RKOI，從此人生有了很大的改變。如今27歲的他透露，那些富二代會付2000美元，只求讓照片登上RKOI，而他自己也結識一些富少，助他創業當起有錢人的「萬事通管家」以及豪宅仲介，甚至要推出Netflix影集。