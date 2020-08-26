教會散播陰謀論 南韓防疫遇上政治 有理說不清

南韓近來爆發新一波新冠病毒疫情，主因竟和政治對立有關。這波疫情源自首爾右翼教會「愛第一教會」，該教會已有至少875名信徒確診，本月中在首爾聚會後還參加大規模反政府遊行，疑似因此讓病例蔓延全國。最大問題是，這個教會強烈反對總統文在寅，許多信徒認為，教會這波疫情是政府黑手蓄意散布，目的是試圖關閉教會壓制反對聲音，許多信徒因此拒絕和疫調人員聯絡，也不肯接受檢測。

英國BBC報導，雖然南韓政府已有處理大邱「新天地教會」群聚感染的經驗，但這次狀況不同。愛第一教會群聚感染是在擁有約2250萬居民的首爾大都會區爆發。4000名信徒中，許多人自全國各地特地趕到首爾參加佈道和政治集會，等於在全國各地移動，不像新天地教會當時僅在特定地點秘密聚會。另外，參加愛第一教會集會的人大多年長，對病毒更沒有抵抗力。