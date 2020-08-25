納瓦尼疑似中神經毒劑 類似2年前毒害俄國前間諜父女的「諾維喬克」

收治俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的柏林夏里特醫院（Charite）24日表示，納瓦尼的中毒現象來自於膽鹼酯酶抑制劑（cholinesterase inhibitors）中的一種物質，會干擾神經系統，但尚未驗出特定的毒物，目前醫生用解毒劑阿托平（atropine）為他治療，而這種解毒劑也是兩年前英國醫生用來救治遭下毒的前俄國間諜史柯里帕（Sergei Skripal）父女。

德總理梅克爾要求俄國調查 緊張情勢升高

夏里特醫療團隊診斷納瓦尼很可能遭下毒後，德國總理梅克爾要求俄國總統普亭政府進行公開透明的調查。梅克爾發表聲明說：「有鑑於納瓦尼在俄國政治反對派的重要角色，我們呼籲俄國當局立即展開全面調查，並以完全透明的方式。」