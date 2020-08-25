54.4℃！加州死谷的高溫日常 一冒汗就蒸發

聯合報 / 編譯羅方妤
死谷國家公園的火爐溪遊客中心溫度計十七日顯示氣溫來到攝氏五十五度。路透
死谷國家公園的火爐溪遊客中心溫度計十七日顯示氣溫來到攝氏五十五度。路透

美國加州死谷國家公園是個遍布峽谷的廣闊沙漠地區，公園內接近內華達州州界的火爐溪遊客中心旁美國國家氣象局自動觀測站，本月16日測得號稱地球有紀錄以來地表最高氣溫攝氏54.4度。英國BBC報導，死谷地區熱到爆，但仍有數百人居住當地，居民形容在這裡走出戶外就像遇到一大堆吹風機，且高溫使汗水快速蒸發，根本感覺不到流汗。

死谷常年炎熱 居民26℃就覺得好冷

聯合國世界氣象組織（WMO）表示，他們仍在核實這項高溫紀錄。但死谷國家公園通訊部門人員史都華說，根本不需要專家告訴她天氣有多熱。死谷國家公園和周遭地區常被稱為「世上最熱的地方」，史都華就是當地數百位居民之一。她因為工作在此斷斷續續生活了5年。

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