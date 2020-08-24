極權國家這樣找線民！一個加拿大科技人的探親噩夢
年薪近4500萬台幣的伊朗裔加拿大科技人埃斯法博德（Behdad Esfahbod），今年一月前往德黑蘭探親，卻在當地被捕，直到他答應擔任伊朗革命衛隊情報單位線民，才獲釋返回加拿大。埃斯法博德在網路媒體Medium上揭露這段離奇遭遇，引發廣泛回響。
38歲的埃斯法博德畢業於德黑蘭的謝里夫理工學院（Sharif University of Technology），該校在伊朗相當於美國的麻省理工學院。他曾獲國際資訊奧林匹亞競賽金牌及銀牌，目前住在加拿大艾伯塔省埃德蒙頓（Edmonton）。過去近20年來，他的突破性研究使得一些非英文字母，例如波斯文、阿拉伯文、其他亞洲及東南亞語文等，得以登上網路，且通行於全球的安卓手機。
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