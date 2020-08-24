極權國家這樣找線民！一個加拿大科技人的探親噩夢

聯合報 / 編譯馮克芸
38歲的伊朗裔加拿大人埃斯法博德，撰文揭露伊朗革命衛隊情報單位以脅迫威逼手段，企圖網羅旅外伊朗高科技專家當線民。紐約時報
38歲的伊朗裔加拿大人埃斯法博德，撰文揭露伊朗革命衛隊情報單位以脅迫威逼手段，企圖網羅旅外伊朗高科技專家當線民。紐約時報

年薪近4500萬台幣的伊朗加拿大科技人埃斯法博德（Behdad Esfahbod），今年一月前往德黑蘭探親，卻在當地被捕，直到他答應擔任伊朗革命衛隊情報單位線民，才獲釋返回加拿大。埃斯法博德在網路媒體Medium上揭露這段離奇遭遇，引發廣泛回響。

38歲的埃斯法博德畢業於德黑蘭的謝里夫理工學院（Sharif University of Technology），該校在伊朗相當於美國的麻省理工學院。他曾獲國際資訊奧林匹亞競賽金牌及銀牌，目前住在加拿大艾伯塔省埃德蒙頓（Edmonton）。過去近20年來，他的突破性研究使得一些非英文字母，例如波斯文、阿拉伯文、其他亞洲及東南亞語文等，得以登上網路，且通行於全球的安卓手機。 

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

伊朗 德黑蘭 加拿大

相關新聞

專找窮國做疫苗臨床實驗 陸不怕凸槌？

華爾街日報報導，大陸即將研製出新冠病毒疫苗，北京承諾優先提供菲律賓疫苗，和巴西與印尼合作生產疫苗，並和巴基斯坦達成協助臨床實驗換取疫苗協議。大陸顯然希望藉由提供疫苗進行大外宣，爭取他國支持其南海領土主張和一帶一路倡議...

才藝愈冷門愈高貴？陸中產兒女 竟鄙視學鋼琴

最近爆紅陸劇「三十而已」中的主角，為讓孩子上才藝課不惜賣掉自己的奢侈品，事實上，這是大陸3千萬中產家庭的育兒「樣貌」。出生於這些家庭的孩子，就讀優質的公立或國際學校，10歲前就去過3到5個國家，具備英語、馬術、小提琴等專長才藝，甚至鋼琴已不被中產家庭看在眼裡，形成了一條中產孩子頂尖養成興趣班產業鏈，孩子永遠「不能輸」。

11歲饒舌男孩歌頌和平獲百萬點閱 為何被自己國人譙翻

他才11歲，拍了一段英文饒舌歌表演的影片，有上百萬人觀賞，還獲全球知名饒舌歌手稱讚，但他的同胞卻痛批他「自家歷史讀得不夠」。是哪裡出了錯？

東京灣臭得像廁所 想用來比東奧要靠小小蛤仔立大功

髒到不准民眾游泳的東京灣要做為明年奧運的賽場，挑戰不少。曾在此參加測試賽的選手崩潰說「像廁所一樣臭」。東京都今年花了1.2億日圓（約台幣3330萬元）填沙，想靠蛤仔來淨水。

極權國家這樣找線民！一個加拿大科技人的探親噩夢

年薪近4500萬台幣的伊朗裔加拿大科技人埃斯法博德（Behdad Esfahbod），今年一月前往德黑蘭探親，卻在當地被捕，直到他答應擔任伊朗革命衛隊情報單位線民，才獲釋返回加拿大。埃斯法博德在網路媒體Medium上揭露這段離奇遭遇，引發廣泛回響。

捐款狂魔泰勒絲又出手了 贊助90萬送非裔女孩大上學

一名18歲非裔女學生在群眾募資平台籌錢上大學，意外獲得樂壇小天后泰勒絲（Taylor Swift）捐款，幫助女學生朝成為數學家的夢想邁進。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。