才藝愈冷門愈高貴？陸中產兒女 竟鄙視學鋼琴

聯合報 / 記者林汪靜
大陸中產父母們費盡心力也要讓孩子上才藝課，他們的臉上寫著三個字「不能輸」。圖／取自新浪網
大陸中產父母們費盡心力也要讓孩子上才藝課，他們的臉上寫著三個字「不能輸」。圖／取自新浪網

最近爆紅陸劇「三十而已」中的主角，為讓孩子上才藝課不惜賣掉自己的奢侈品，事實上，這是大陸3千萬中產家庭的育兒「樣貌」。出生於這些家庭的孩子，就讀優質的公立或國際學校，10歲前就去過3到5個國家，具備英語、馬術、小提琴等專長才藝，甚至鋼琴已不被中產家庭看在眼裡，形成了一條中產孩子頂尖養成興趣班產業鏈，孩子永遠「不能輸」。

中國新聞周刊報導，大陸國家統計局數據顯示，大陸中產家庭標準是年收入10到50萬人民幣，有房有車能旅遊。而在北上廣深等一線城市，中產門檻更高，家庭年收入50萬元人民幣（約合新台幣210萬元）以上，父母是高知識分子、企業管理階層或體制內人群，家庭年消費30萬人民幣以上，才能稱得上是中產。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

人民幣 體育

相關新聞

專找窮國做疫苗臨床實驗 陸不怕凸槌？

華爾街日報報導，大陸即將研製出新冠病毒疫苗，北京承諾優先提供菲律賓疫苗，和巴西與印尼合作生產疫苗，並和巴基斯坦達成協助臨床實驗換取疫苗協議。大陸顯然希望藉由提供疫苗進行大外宣，爭取他國支持其南海領土主張和一帶一路倡議...

才藝愈冷門愈高貴？陸中產兒女 竟鄙視學鋼琴

最近爆紅陸劇「三十而已」中的主角，為讓孩子上才藝課不惜賣掉自己的奢侈品，事實上，這是大陸3千萬中產家庭的育兒「樣貌」。出生於這些家庭的孩子，就讀優質的公立或國際學校，10歲前就去過3到5個國家，具備英語、馬術、小提琴等專長才藝，甚至鋼琴已不被中產家庭看在眼裡，形成了一條中產孩子頂尖養成興趣班產業鏈，孩子永遠「不能輸」。

11歲饒舌男孩歌頌和平獲百萬點閱 為何被自己國人譙翻

他才11歲，拍了一段英文饒舌歌表演的影片，有上百萬人觀賞，還獲全球知名饒舌歌手稱讚，但他的同胞卻痛批他「自家歷史讀得不夠」。是哪裡出了錯？

東京灣臭得像廁所 想用來比東奧要靠小小蛤仔立大功

髒到不准民眾游泳的東京灣要做為明年奧運的賽場，挑戰不少。曾在此參加測試賽的選手崩潰說「像廁所一樣臭」。東京都今年花了1.2億日圓（約台幣3330萬元）填沙，想靠蛤仔來淨水。

美大選決戰關鍵州 民調落後的川普的贏面在哪裡？

美國的總統大選實際上由少數幾個關鍵州決定誰入主白宮。目前全國性民調落後的現任總統川普（Donald Trump）仍有贏的機會，他的贏面在哪裡？

大選後川普耍賴怎麼辦？臉書沙盤推演80種可能情況

社群媒體臉書面對11月美國總統大選不敢大意，現已列出投票前後近80種可能狀況，沙盤推演因應辦法，其中一種可能是：川普在開票後上臉書錯誤宣稱自己連任成功。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。