才藝愈冷門愈高貴？陸中產兒女 竟鄙視學鋼琴

最近爆紅陸劇「三十而已」中的主角，為讓孩子上才藝課不惜賣掉自己的奢侈品，事實上，這是大陸3千萬中產家庭的育兒「樣貌」。出生於這些家庭的孩子，就讀優質的公立或國際學校，10歲前就去過3到5個國家，具備英語、馬術、小提琴等專長才藝，甚至鋼琴已不被中產家庭看在眼裡，形成了一條中產孩子頂尖養成興趣班產業鏈，孩子永遠「不能輸」。

中國新聞周刊報導，大陸國家統計局數據顯示，大陸中產家庭標準是年收入10到50萬人民幣，有房有車能旅遊。而在北上廣深等一線城市，中產門檻更高，家庭年收入50萬元人民幣（約合新台幣210萬元）以上，父母是高知識分子、企業管理階層或體制內人群，家庭年消費30萬人民幣以上，才能稱得上是中產。