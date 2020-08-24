專找窮國做疫苗臨床實驗 陸不怕凸槌？

聯合報 / 編譯羅方妤
北京科興生物製品有限公司將和巴西聖保羅布坦坦研究所合作測試新冠疫苗。歐新社
北京科興生物製品有限公司將和巴西聖保羅布坦坦研究所合作測試新冠疫苗。歐新社

華爾街日報報導，大陸即將研製出新冠病毒疫苗，北京承諾優先提供菲律賓疫苗，和巴西與印尼合作生產疫苗，並和巴基斯坦達成協助臨床實驗換取疫苗協議。大陸顯然希望藉由提供疫苗進行大外宣，爭取他國支持其南海領土主張和一帶一路倡議。但專家表示，提供疫苗不像捐口罩這麼簡單，大陸要確保疫苗的效力及安全性，還得在國內外需求間取得平衡。

臨床實驗換疫苗 不只巴基斯坦與陸簽協議

大陸國藥集團和最親密的開發中國家盟友巴基斯坦達成協議，允許該公司在當地進行疫苗臨床實驗，巴國就能獲得供約4400萬人使用的疫苗，等於巴國約五分之一人口。俄國生物製藥公司Petrovax正協助測試大陸軍方和康希諾生物公司研發的一款疫苗，若得到衛生部批准就會在莫斯科地區生產，並在俄國和前蘇聯國家銷售。

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