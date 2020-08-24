專找窮國做疫苗臨床實驗 陸不怕凸槌？

最近爆紅陸劇「三十而已」中的主角，為讓孩子上才藝課不惜賣掉自己的奢侈品，事實上，這是大陸3千萬中產家庭的育兒「樣貌」。出生於這些家庭的孩子，就讀優質的公立或國際學校，10歲前就去過3到5個國家，具備英語、馬術、小提琴等專長才藝，甚至鋼琴已不被中產家庭看在眼裡，形成了一條中產孩子頂尖養成興趣班產業鏈，孩子永遠「不能輸」。

2020-08-24 00:38