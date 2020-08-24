專找窮國做疫苗臨床實驗 陸不怕凸槌？
華爾街日報報導，大陸即將研製出新冠病毒疫苗，北京承諾優先提供菲律賓疫苗，和巴西與印尼合作生產疫苗，並和巴基斯坦達成協助臨床實驗換取疫苗協議。大陸顯然希望藉由提供疫苗進行大外宣，爭取他國支持其南海領土主張和一帶一路倡議。但專家表示，提供疫苗不像捐口罩這麼簡單，大陸要確保疫苗的效力及安全性，還得在國內外需求間取得平衡。
臨床實驗換疫苗 不只巴基斯坦與陸簽協議
大陸國藥集團和最親密的開發中國家盟友巴基斯坦達成協議，允許該公司在當地進行疫苗臨床實驗，巴國就能獲得供約4400萬人使用的疫苗，等於巴國約五分之一人口。俄國生物製藥公司Petrovax正協助測試大陸軍方和康希諾生物公司研發的一款疫苗，若得到衛生部批准就會在莫斯科地區生產，並在俄國和前蘇聯國家銷售。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言