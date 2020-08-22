30男排隊性侵16歲少女 以色列警只抓到2嫌全國激憤

以色列近日驚傳一名16歲少女遭集體性侵，涉案者多達30名男子，消息一出震驚全國。總理內唐亞胡譴責違反人性，數千民眾上街示威抗議。目前僅有2人落網，警方則組成專案小組，企圖找出全部嫌犯。但專家指出，以國司法與教育體制都出問題，讓正義很難伸張。

喝醉被占便宜「趁她無力時睡了她」

以色列時報與紐約時報報導，這起事件發生於8月12日。16歲的受害人當時結伴赴南部度假勝地伊拉特（Eilat）一處私人別墅，隨後到一家飯店和同行友人會合。根據目擊友人證詞，受害人當時明顯已喝醉，一位嫌犯「自稱醫護人員，想要幫忙」，卻帶她進另外一間房，「占她便宜，趁她無力時睡了她」。