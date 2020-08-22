陸網紅掀古墓奇譚 「拍片的比考古的還多」

聯合報 / 記者呂佳蓉
大龍是大陸第一個做探墓影片者，在網路上聲名大噪。圖／取自西瓜視頻
大龍是大陸第一個做探墓影片者，在網路上聲名大噪。圖／取自西瓜視頻

兩岸三地自媒體蓬勃發展，大陸的網紅已不僅僅只在介紹吃喝玩樂，大陸一名「大V」（即社群網路上的意見領袖）專攻的主題是探墓，就是拍攝介紹野墓，而在網路上聲名大噪，在西瓜視頻上擁有700多萬的粉絲。不過，隨著該名大V暴紅，有越來越多網紅投入探墓拍攝，吸引大批民眾前去考古現場打卡，引發一場古墓直播狂歡的現象。

古墓龍 探墓結合歷史影片暴紅

這名大V在網路上的名稱叫做大龍，他是大陸第一個做探墓影片者，網友都稱他為「古墓龍」。他在西瓜視頻的簡介是「走遍中國5A景區和古代墓葬」，至今已完成明代、漢代、清代三個朝代帝陵墓葬合集，而大龍介紹的5A景區，總是能比其他大V更具看頭，比如他曾拍攝過故宮未開放的區域。

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