【美中台新博弈】習外交政策招致不滿 北戴河會議重新定調美中關係？

美中原本8月15日要舉行第一階段經貿協議視訊會議，由美國貿易代表賴海澤和財政部長米努勤與中國副總理劉鶴參加，雖然中方距離完成第一年協議中的對美採購承諾，還相差甚遠，但美方一直沒有傳出要停開，反而對中方執行協議的情況表示滿意，這代表美國有求於中國，但中方則代表要有新的讓步。

貿易會議喊卡 中方動作引發猜測

可是在川普政府對中方日益強硬之際，貿易協定雖然雙方都不滿意，但是反而成為中方維繫雙邊關係的最強紐帶、罕見的溝通管道，按理說，中方應該不希望有任何事打亂的，可是視訊會議卻延期了，而且據說延期是與中方北戴河會議尚未結束有關，但是這引起更多猜測，為何中方提出要延期呢？