花旗銀行出大包！誤幫客戶還債264億 錢討不回來急提告
想像一下，要是你因為還錢糾紛正與債主打官司，你的銀行卻突然誤匯一大筆錢幫你清償了債務，這筆帳該算在誰頭上？如此烏龍事件最近發生在美國花旗銀行身上，而且涉及金額高達9億美元（約新台幣264億元）。花旗事後聲稱是「操作失誤」，但債權人堅持錢收到就是收到，不肯退還，如今雙方將要對簿公堂。
原本要付利息 卻連本帶利都還了
欠錢的是美國化妝品商露華濃（Revlon），據報它的長期債務截至2019年底已達29.1億美元，越來越不耐煩的債權人包括Brigade Capital Management、Symphony Asset Management與HPS Investment Partners等對沖基金公司將露華濃告上法院，要求該公司立刻償還預定2023年到期的定期貸款（Term Loan）。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言