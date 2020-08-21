花旗銀行出大包！誤幫客戶還債264億 錢討不回來急提告

聯合報 / 編譯周辰陽
美國化妝品商露華濃被多家債權人的對沖基金公司提告要求償還定期貸款，作為露華濃行政代理人的花旗銀行日前卻誤匯9億美元給債權人。圖為花旗紐約分行。路透
美國化妝品商露華濃被多家債權人的對沖基金公司提告要求償還定期貸款，作為露華濃行政代理人的花旗銀行日前卻誤匯9億美元給債權人。圖為花旗紐約分行。路透

想像一下，要是你因為還錢糾紛正與債主打官司，你的銀行卻突然誤匯一大筆錢幫你清償了債務，這筆帳該算在誰頭上？如此烏龍事件最近發生在美國花旗銀行身上，而且涉及金額高達9億美元（約新台幣264億元）。花旗事後聲稱是「操作失誤」，但債權人堅持錢收到就是收到，不肯退還，如今雙方將要對簿公堂。

原本要付利息 卻連本帶利都還了

欠錢的是美國化妝品商露華濃（Revlon），據報它的長期債務截至2019年底已達29.1億美元，越來越不耐煩的債權人包括Brigade Capital Management、Symphony Asset Management與HPS Investment Partners等對沖基金公司將露華濃告上法院，要求該公司立刻償還預定2023年到期的定期貸款（Term Loan）。

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