花旗銀行出大包！誤幫客戶還債264億 錢討不回來急提告

南華早報報導，日本總務省一項年度研究發現，包括東京在內的大關東地區，去年總人口數為3675萬4193人，比2018年增加0.37%。增加的人口中有6萬7301人是日本人，6萬8161人是外國人，遷入東京的外國人首度超越日本人...

2020-08-21 00:47