外國人搶著搬到東京 為何日本人卻想搬走

聯合報 / 編譯羅方妤
日本東京地鐵一到上下班時間就會湧現人潮，車廂擠滿通勤的上班族。美聯社
日本東京地鐵一到上下班時間就會湧現人潮，車廂擠滿通勤的上班族。美聯社

南華早報報導，日本總務省一項年度研究發現，包括東京在內的大關東地區，去年總人口數為3675萬4193人，比2018年增加0.37%。增加的人口中有6萬7301人是日本人，6萬8161人是外國人，遷入東京的外國人首度超越日本人，為2012年有紀錄以來之最。

遷入的外國人 華裔最多、南韓其次

遷入東京的外國人中最多的是華裔人口，其次為南韓人，在東京分別形成「小首爾」新大久保區與橫濱中華街等聚落。除就業和求學外，外國人遷入東京的理由可能也包括東京奧運即將來臨，以及跨國公司在地緣政治緊張局勢升高選擇將員工遷至日本。然而，由於物價高昂與通勤壓力，以及新冠肺炎疫情展現遠距辦公的可行性，日本人反而想搬離東京追求工作和生活的平衡。

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