網紅包子鋪！只賣一種口味 客人甘願排40分鐘

繼去年「鼎泰豐+酒吧」探索中餐西餐化後，北京鼎泰豐今年推出新品淮陽菜，主攻壽宴、商務宴、同學會和家庭聚餐。而慶豐包子、西四包子，也同時推出新菜品。北京的餐飲界面對這波疫情，正醞釀新的菜品革命，目標都對準90後和00後，搶攻新世代。

包子加上酒 鼎泰豐攻夜經濟

去年五月，被稱為「包子界LV」的鼎泰豐把三里屯太古里店改成了酒吧，探索中餐西餐化。店裡8米的酒吧吧台，販賣啤酒、米酒、威士卡、雞尾酒等特製酒飲，一杯雞尾酒售價70元。為了年輕人，還專門設定了48元的「包子+酒」套餐，和32元的「咖啡+甜品」套餐。