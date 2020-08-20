野豬偷裸男筆電爆紅卻恐遭獵殺 網友請願「槍下留豬」

德國柏林湖畔日前一名男子做天體日光浴，裝著筆電的袋子卻被野豬叼走，引發一場裸體追逐戰，趣味畫面在網路上瘋傳。事後這隻母野豬聲名大噪、被命名為艾莎（Elsa），但名氣也為牠帶來麻煩。當局表示，艾莎已經變得不怕人類、構成安全風險，可能在即將到來的秋季狩獵季將牠獵殺，民眾也發起請願希望「槍下留豬」，線上已有超過9000人連署。

2020-08-20 10:06