野豬偷裸男筆電爆紅卻恐遭獵殺 網友請願「槍下留豬」

聯合報 / 編譯周辰陽
德國柏林魔鬼湖5日一頭母野豬叼走著筆電的袋子，全裸曬日光浴的苦主起身追逐。AFP PHOTO /ADELE LANDAUER/@adelelandauer_lifecoach
德國柏林魔鬼湖5日一頭母野豬叼走著筆電的袋子，全裸曬日光浴的苦主起身追逐。AFP PHOTO /ADELE LANDAUER/@adelelandauer_lifecoach

德國柏林湖畔日前一名男子做天體日光浴，裝著筆電的袋子卻被野豬叼走，引發一場裸體追逐戰，趣味畫面在網路上瘋傳。事後這隻母野豬聲名大噪、被命名為艾莎（Elsa），但名氣也為牠帶來麻煩。當局表示，艾莎已經變得不怕人類、構成安全風險，可能在即將到來的秋季狩獵季將牠獵殺，民眾也發起請願希望「槍下留豬」，線上已有超過9000人連署。

母野豬艾莎吃掉背包裡的披薩、叼走筆電

這起事件發生在2周前的西柏林魔鬼湖（Teufelssee），拍下照片的蘭德爾（Adele Landaue）表示，母野豬艾莎帶著兩頭小豬離開森林覓食，當時有許多民眾全裸在做日光浴，牠們趁著一位男子正在湖中游泳時，吃掉他背包裡面的披薩。

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