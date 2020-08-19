暑假失業率翻倍 學生與打工仔的飯碗戰爭

聯合報 / 編譯羅方妤
有些學生失去原本的夏季打工後轉而和年長勞工競爭生鮮雜貨代送服務業者Instacart送貨員等類似工作。圖為一名正在接收訂單的Instacart員工。路透
有些學生失去原本的夏季打工後轉而和年長勞工競爭生鮮雜貨代送服務業者Instacart送貨員等類似工作。圖為一名正在接收訂單的Instacart員工。路透

對美國高中、大學生和研究生而言，夏季打工機會已衰落近20年，今年疫情使狀況雪上加霜。美聯社報導，有些學生申請更多貸款維持開支，另一些人和處於類似困境的年長勞工競爭生鮮雜貨代送服務業者Instacart送貨員等類似工作。專家指出，這些年輕人是勞工群體底層，只要就業市場變得嚴峻，他們就是第一批被市場排擠的群體，因為需要雇用他們的工作消失了。不過，也有大學生使用網路找到實習機會，有些人則選擇幫忙照顧家人，從而和家人關係更緊密。

打工因疫情飛了 學貸壓力好大

住在美國維吉尼亞州北維吉尼亞的18歲的準大學生莎拉．布埃排隊應徵夏季救生員打工，打算用賺到的錢買新的筆記型電腦、背包和支付她在詹姆士麥迪遜大學大一學年書本費。但她應徵救生員的社區泳池因新冠肺炎疫情關閉。布埃試圖為中學生提供線上教學，但只得到一名家長的回應，這名家長之後卻又消失。布埃說：「打工賺到的薪水能減輕未來財務壓力，我不想申請更多學貸。」

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