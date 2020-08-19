暑假失業率翻倍 學生與打工仔的飯碗戰爭

對美國高中、大學生和研究生而言，夏季打工機會已衰落近20年，今年疫情使狀況雪上加霜。美聯社報導，有些學生申請更多貸款維持開支，另一些人和處於類似困境的年長勞工競爭生鮮雜貨代送服務業者Instacart送貨員等類似工作。專家指出，這些年輕人是勞工群體底層，只要就業市場變得嚴峻，他們就是第一批被市場排擠的群體，因為需要雇用他們的工作消失了。不過，也有大學生使用網路找到實習機會，有些人則選擇幫忙照顧家人，從而和家人關係更緊密。

打工因疫情飛了 學貸壓力好大

住在美國維吉尼亞州北維吉尼亞的18歲的準大學生莎拉．布埃排隊應徵夏季救生員打工，打算用賺到的錢買新的筆記型電腦、背包和支付她在詹姆士麥迪遜大學大一學年書本費。但她應徵救生員的社區泳池因新冠肺炎疫情關閉。布埃試圖為中學生提供線上教學，但只得到一名家長的回應，這名家長之後卻又消失。布埃說：「打工賺到的薪水能減輕未來財務壓力，我不想申請更多學貸。」