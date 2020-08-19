氣候變遷引發百萬蟲蟲危機 竟會影響全球房市？

聯合報 / 編譯徐榆涵
雲杉樹皮甲蟲正在啃食樹皮。圖／取自英國森林委員會
雲杉樹皮甲蟲正在啃食樹皮。圖／取自英國森林委員會

氣候變遷使冬季變暖，如米粒般大小的甲蟲大量繁殖，數百萬甲蟲大軍正摧毀世界各地的森林：高山松甲蟲（mountain pine beetles）已毀掉加拿大卑詩省可供應15年、足以建造900萬戶住宅的木材，並持續吃掉西北太平洋地區的森林。此外，雲杉樹皮甲蟲（spruce bark beetles）已造成歐洲12個國家的樹木死亡，也將消滅北美更多森林。

高山松甲蟲毀掉森林 木材供應恐吃緊

彭博資訊報導，木材供應不足最終可能導致全球住房市場短缺。目前受新冠肺炎疫情影響，潛在的維修、翻新和住房需求激增，木材價格正飆升至歷史新高。

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