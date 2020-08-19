氣候變遷引發百萬蟲蟲危機 竟會影響全球房市？
氣候變遷使冬季變暖，如米粒般大小的甲蟲大量繁殖，數百萬甲蟲大軍正摧毀世界各地的森林：高山松甲蟲（mountain pine beetles）已毀掉加拿大卑詩省可供應15年、足以建造900萬戶住宅的木材，並持續吃掉西北太平洋地區的森林。此外，雲杉樹皮甲蟲（spruce bark beetles）已造成歐洲12個國家的樹木死亡，也將消滅北美更多森林。
高山松甲蟲毀掉森林 木材供應恐吃緊
彭博資訊報導，木材供應不足最終可能導致全球住房市場短缺。目前受新冠肺炎疫情影響，潛在的維修、翻新和住房需求激增，木材價格正飆升至歷史新高。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言