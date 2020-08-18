陸爆糧食危機？ 糧倉10年風調雨順 其實暗藏問題

美中科技戰不斷升級擴大，從華為到抖音再到騰訊等中國大陸科技巨頭，陸續遭美國總統川普以國安為由下令封殺，他下一步還打算拿阿里巴巴「開刀」。但美中兩國科技產業在某些方面緊密交織，美方想跟中國在科技領域加速脫鉤，恐迫使企業與其他國家選邊站，而在選邊時，個別企業面臨的考驗和損失也有很大差異。

2020-08-18 01:07