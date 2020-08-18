陸爆糧食危機？ 糧倉10年風調雨順 其實暗藏問題
自七月下旬，中共總書記習近平到吉林考察時說，「我十分關心糧食生產和安全」，加上今年大陸洪災嚴重，官方數據雖是夏糧總產量年增百分之零點九，其中小麥年增百分之零點六，但官方收購的小麥卻年減近千萬噸，6月小麥進口量躍升至7年來新高，外電更稱，今年可能是中國大陸有史以來首次用光小麥和粟米的進口配額。於是，糧食安全問題再度成為民眾關注焦點。
「南糧北運」 變成「北糧南運」
談到大陸糧食安全問題，首先會先想到大陸主要糧食產區狀況。與以往「湖廣熟，天下足」的南方糧食支援北方的印象不同，現今北方尤其是東北已成為大陸主要糧食產區。
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