中美高科技冷戰 北京真敢動iPhone供應鏈？

美中科技戰不斷升級擴大，從華為到抖音再到騰訊等中國大陸科技巨頭，陸續遭美國總統川普以國安為由下令封殺，他下一步還打算拿阿里巴巴「開刀」。但美中兩國科技產業在某些方面緊密交織，美方想跟中國在科技領域加速脫鉤，恐迫使企業與其他國家選邊站，而在選邊時，個別企業面臨的考驗和損失也有很大差異。

科技脫鉤 中美各有難題要面對

華爾街日報科技專欄作家米姆斯指出，美中兩國就像一對因無法調和的分歧而走向離婚的夫妻，分開過程中將遺留一堆爛攤子，對任何仰賴這兩國技術或跟他們做生意的企業或國家來說，接下來會發生的事情將帶來重大影響。